Ausraster mit Folgen, gestohlene Pfandflaschen und ein Wildunfall in Weimar

Weimar. Weil er keine Zigarette bekam, rastete ein Mann in Weimar aus. Außerdem führte ein Vorfahtsfehler zu einem Unfall. Diese und weitere Polizeimeldungen aus Weimar:

Keine Zigarette zu bekommen, hat bei einem 35-Jährigen zu einem Totalausraster geführt. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, hatte der Mann am Montagabend gegen 20.30 Uhr einen 26-Jährigen nach dem Glimmstängel gefragt, der gerade am Goetheplatz aus einem Bus ausgestiegen war.

Als der 26-Jährige die Anfrage verneinte, soll der Täter ihm die Mütze vom Kopf geschlagen und versucht haben, ihn mit einer Glasflasche zu attackieren. Allerdings sei die Flasche zu Boden gefallen, so dass sich der Angreifer selbst an den Scherben verletzte. Trotz Aufforderung hätte er nach Eintreffen der Polizei versucht, sich vom Tatort zu entfernen. Ein Polizist habe ihn dann am Arm festgehalten und es kam zum Handgemenge. Der 35-Jährige beruhigte sich schlussendlich erst, als ihm Handschellen angelegt worden. Er kam zur Behandlung seiner Schnittverletzungen ins Krankenhaus und muss sich wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollzugsbeamte verantworten.

Graffiti gemalt

Am Wochenende haben Unbekannte am Klimaturm des „Neuen Museums“ an mehreren Stellen Graffiti in unterschiedlichen Größen hinterlassen. Laut Polizeiangaben nutzten der oder die Täter einen schwarzen oder blauen Edding. Die Höhe des Sachschadens sei noch nicht bekannt.

Pfandflaschen entwendet

Gleich zweimal hat sich im August eine unbekannte Person Zugang zu einem Firmengelände im Gewerbepark Umpferstedt verschafft und von dort Pfandflaschen entwendet. Wie die Beamten schreiben, war der unbekannte Mann am 1. August zum ersten Mal am Werk, zerschnitt einen Maschendrahtzaun und gelangte so auf das Grundstück. Am 12. August nutzte er einen am Zaun stehenden Baum, um über die Absperrung zu kommen. Anschließend packte er die Pfandflaschen in einen Müllbeutel. Eine Wildkamera zeichnete seine Taten auf. Die Identität des Diebes ist noch ungeklärt.

Vorfahrt missachtet

Zu einem Unfall kam es am Montagnachmittag in der Weimarischen Straße. Eine Opel-Fahrerin war laut Polizeimeldung Richtung Humboldstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung Berkaer Straße in Richtung Gelmeroda abbiegen. Eine Skodafahrerin wollte geradeausfahren und hätte Vorfahrt gehabt. Die Opel-Fahrerin jedoch hätte den Skoda nach rechts blinken sehen und fuhr los. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Wildschwein getroffen

Am frühen Dienstagmorgen war ein VW-Fahrer auf der Landstraße von Ettersbergsiedlung kommend in Richtung Ramsla unterwegs. Etwa 100 Meter vor der Einmündung Ettersburg querte plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn. Der VW stieß mit dem Tier zusammen. Laut Polizeiangaben überlebte das Wildschwein den Aufprall nicht.

