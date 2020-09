Außenbereiche auf der Tagesordnung

Bad Berka. Stadtrat Bad Berka befasst sich am Montagabend mit dem Areal „An der Waidmühle“ in Meckfeld und dem Hexenberg in der Kurstadt

Ein Thema, das in der Kurstadt und ihren Ortsteilen seit längerer Zeit viele Gemüter erhitzt, wird auch in der Stadtratssitzung am Montagabend im Zeughaus eine wichtige Rolle spielen: die Außenbereiche, also Areale, die laut Flächennutzungsplan nicht als Wohn-, Gewerbe- oder Mischgebiete ausgewiesen sind. Zum einen liegt dem Stadtrat ein Bebauungsplan für das Viertel „An der Waidmühle“ in Meckfeld zum Beschluss vor. Weiterhin beantragt die Bürgerinitiative (BI) zur Senkung der Kommunalabgaben eine Außenbereichssatzung für das Gebiet Am Hexenberg am nördlichen Rand von Bad Berka.