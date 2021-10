Einweihung des Außenbereichs an der Katzenstation. V.l.n.r.: Sabrina Reinecke (Leiterin Tierheim), Beigeordnete Claudia Kolb, Madeleine Spielvogel (Amtstierärztin und Leiterin des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes). Bei dem Geschenk handelt es sich um ein Katzenspielzeug mit Vogel.

Außengehege der Katzenstation in Weimar übergeben

Weimar. Mit dem letzten Bauabschnitt wurde im Tierheim Weimar ein sieben Jahre alter Traum umgesetzt

Im Tierheim Weimar an der Berkaer Straße ist am Dienstag das Außengehege der Katzenstation übergeben worden. Anfang 2020 war der benötigte Erweiterungsbau in Betrieb gegangen. Damit wurden nun Pläne umgesetzt, die bis ins Jahr 2014 zurück reichen.

Erst mit dem Infrastrukturprogramm des Freistaates konnte der Bau umgesetzt werden. Zunächst entstand der eingeschossige Neubau auf 125 m² mit fünf Katzenstuben für insgesamt 60 Tiere sowie einer Futterküche. Dieser erste Bauabschnitt kostete 294.000 Euro. Davon waren 100.000 Euro Fördermittel. Die übrige Summe wurde aus Spenden, Nachlässen und Eigenmitteln der Stadt aufgebracht.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Im 2. Bauabschnitt erhielt die Katzenstation das dringend notwendige Außengehege. Coronabedingt mussten die Arbeiten immer wieder unterbrochen werden. Seit 31. August können die Katzen das Außengehege endlich nutzen. Auch diesmal förderte der Freistaat mit 50.000 Euro ein Drittel der Gesamtkosten. Ausgereicht wurden sie über die Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung (GFAW).

Mit dem Außenbereich konnte das Stresslevel der Tiere erheblich gesenkt werden. Die Ausrichtung der Anlage nach Südwesten komme zudem dem Wärme- und Sonnenbedürfnis entgegen. Derzeit warten im Tierheim 30 Katzen auf ein neues Zuhause. Jedes Tier wird vor der Vermittlung gegen Parasiten behandelt, geimpft und mit einem Chip gekennzeichnet. Nach der Weimarer Katzenschutzverordnung werden alle Katzen, auch Jungtiere, nur noch kastriert abgegeben. Für Jungkatzen zieht das eine längere Verweildauer (12-16 Wochen) bis zur Vermittlung nach sich.



Die Erweiterung hat sich aus Sicht von Tierheimleiterin Sabrina Reinecke gut in das Erscheinungsbild des Geländes eingefügt. Besonders dankbar ist sie deshalb dem Architekten und Bauherrn Holger Stertz. Er habe mit überaus großem Engagement das Projekt geplant und umgesetzt und stand „uns zu jeder Zeit als sehr verlässlicher Partner zur Seite“.