Ausstellung in Weimar führt in den Regenwald

In seiner Ausstellung No. 15 holt der Galerieverlag Blueprint. edition den ursprünglich für die artthuer 2020 geplanten Stand 65 nach Weimar. Seit Dienstag präsentiert der Künstler Martin Fink in den Räumen an der Karl-Liebknecht-Straße 17 seinen Blick auf den Umgang des Menschen mit dem tropischen Regenwald: Auf großformatigen Leinwänden finden sich, in Graffiti und Acrylfarben verewigt, tropische Pflanzen neben hochmodernen Fassaden, Tukane neben landwirtschaftlichem Gerät.

„Der tropische Regenwald wird zu einem Privatgarten des künstlich kultivierten Planeten erklärt“,sagt Fink. Der Künstler studierte an der Bauhaus-Uni Weimar unter anderem Freie Kunst und erhielt 2016 das Landesstipendium für Bildende Kunst des Freistaats Thüringen.

Beim Galerieverlag Blueprint. edition stellt er nun zum zweiten Mal aus. Eine Vernissage findet coronabedingt leider nicht statt. Die Ausstellung ist bis zum 30. Januar zu besichtigen. Der Künstler ist am Samstag, 5. Dezember, 14 bis 16 Uhr, vor Ort.

Geöffnet: Mo-Fr 12-18 Uhr, Sa 12-16 Uhr