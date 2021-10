Ausstellung „Jüdisches Trier“ im Stadtmuseum eröffnet

Weimar. Mit einer Ausstellung im Stadtmuseum Weimar bereichert die Partnerstadt Trier das Gedenken an „1700 Jahre jüdisches Lebens in Deutschland“.

Einen kleinen Einblick in die Geschichte der jüdischen Gemeinde Trier gibt bis zum 31. Oktober im Stadtmuseum Weimar die Ausstellung „Jüdisches Trier“, die am Freitag von Oberbürgermeister Peter Kleine (2. von links) und seinem Trierer Amtskollegen Wolfram Leibe (rechts) eröffnet wurde. Auf zwölf Bild-Texttafeln wird ein informativer Überblick bis in die Gegenwart gegeben. Zur Vernissage kamen auch Jeanne Bakal (links), Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Trier, und Kurator Ralf Kotschka.