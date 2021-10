Weimar. Die Klassik Stiftung Weimar bereitet ihre zweite Hauptausstellung des Themenjahrs „Neue Natur“ vor.

Flirrendes Sonnenlicht, die sommerlichen Strände der Normandie und sanfte Hügel vor weitem Horizont: Die Ausstellung „Landschaften im Licht“ entdeckt den ersten deutschen Impressionisten wieder: Ludwig von Gleichen-Rußwurm (1836-1901), einen Enkel Friedrich Schillers. Als erste große Überblicksschau zeigt die zweite Hauptausstellung des Themenjahrs „Neue Natur“ vom 23. Oktober bis 16. Januar 2022 im Schiller-Museum Weimar Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen und Druckgrafik aus allen Schaffensphasen des Künstlers. Während des Studiums an der Weimarer Kunstschule entdeckte Gleichen-Rußwurm schon früh die französische Freilichtmalerei und reiste nach Barbizon. Seine Bilder, die unter anderem in Paris ausgestellt wurden, zeigen Szenen des ländlichen Lebens, sommerliche Parklandschaften und frühe Orte des Tourismus wie Helgoland oder den Strand von Trouville. In eindrucksvollen Lichtstimmungen changieren sie zwischen der Darstellung eines harmonischen Einklangs von Mensch und Natur und der für den Impressionismus typischen „Malerei des modernen Lebens“. Als moderner Künstler, Adliger und Enkel Schillers war Gleichen-Rußwurm ein Grenzgänger zwischen den Zeiten. In seinen späten Werken öffnete er sich für die neuesten künstlerischen Tendenzen wie den Symbolismus.