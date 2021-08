Ausstellung „Stationen“ endet in Weimar

Unter dem Titel „Stationen" zeigt der Weimarer Maler Adolf Krause seine Werke in der Kunsthalle am Goetheplatz.

Weimar. Die Ausstellung von Adolf Krause in der Kunsthalle am Goetheplatz endet am Sonntag, 8. August. Am Abend zuvor wird noch eine Finissage gefeiert.

Mit einer Finissage im Beisein des Künstlers wird die Ausstellung von Adolf Krause am Samstag, 7. August, 17 Uhr, beendet. Wegen der Pandemie findet die Finissage auf der Grünfläche am Oberen Graben statt. Im Anschluss an die Laudatio von Brigitte Wischnack ist der Besuch der Werkschau in der Kunsthalle Harry Graf Kessler bis 19 Uhr möglich. Markus Löbling begleitet die Veranstaltung musikalisch auf dem Cello.