Der zweite Preis des Fotowettbewerbs zum Thema „Sehnsucht“ ging an Kai Zwettler für sein Bild „Happy Together".

Ausstellung zeigt in Weimar „Sehnsucht“ in Fotografien

Weimar. Ihre „Sehnsucht“ nach Ferne und internationalem Austausch in der Coronakrise 2020 dokumentieren Studierende in der gleichnamigen Fotoausstellung.

Bereits im Januar waren die Gewinnerinnen und Gewinner des internationalen Fotowettbewerbs ausgezeichnet, den das International Office und die Universitätskommunikation der Bauhaus-Universität Weimar alle zwei Jahre ausloben. Zum Beginn des Wintersemesters werden die Bilder zum Thema „Sehnsucht“ nun auch in einer analogen Ausstellung präsentiert: Eine Auswahl von 33 Fotos ist von Dienstag, 5. Oktober, an im Foyer der Universitätsbibliothek der Bauhaus-Uni Weimar zu sehen.

Gesucht waren Fotografien, die „Sehnsucht...“ zum Ausdruck bringen – Sehnsucht nach der Ferne, nach Begegnungen und Erfahrungen in anderen Ländern oder mit anderen Menschen. Ein Motto, das offenbar das Gefühl vieler Studierender in der Coronakrise 2020 widerspiegelt, wie das große Interesse am Wettbewerb zeigt. Fast 100 Studierende nicht nur aus Weimar, sondern auch aus Mexiko, Chile, dem Iran, Ägypten, Hongkong, Südkorea, Honduras und weiteren Ländern beteiligten sich. Nachdem die 33 von einer Jury ausgewählten Fotos zunächst nur online ausgestellt werden konnten, sind die Bilder nun in analoger Form einem größeren Publikum zugänglich. Die Ausstellung ist bis zum 19. Oktober im Foyer der Universitätsbibliothek zu besichtigen.