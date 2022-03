Ausstellung zu Ehren des Malers Rolf Hofmann in Weimar

Weimar. Zu Ehren des verstorbenen Künstlers Rolf Hofmann eröffnet am Samstag, 5. März, um 15 Uhr die neue Ausstellung im Hofatelier Weimar.

Die Ausstellung „Rolf Hofmann 27.3.1959 - 20.01.2021 Was bleibt und wie es weiter geht“ wird am Samstag, 5. März, um 15 Uhr zu Ehren des gleichnamigen verstorbenen Malers im Hofatelier Niedergrunstedt eröffnet. Gezeigt werden Malereien und Grafiken des Künstlers, seiner Kinder und Enkel. Hofmann, der das Skizzenbuch immer mit dabei hatte, wollte, dass der Strich leicht und lebendig ist. Um dies zu verwirklichen, bediente er sich häufig der Federzeichnung. Seine große Vorliebe galt der Thüringer Landschaft, den Dorfbildern und Dorfkirchen. Doch auch Reisen ins Ausland inspirierten ihn zum Malen. Die Ausstellung endet am Sonntag, 27. März, um 15 Uhr mit einer Finissage. An diesem Tag wäre der 63. Geburtstag von Rolf Hofmann gewesen.