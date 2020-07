Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ausstellung zum Gauforum wieder offen

Die Ausstellung „Das Gauforum – Ein Erbe des dritten Reiches“ am Jorge-Semprún-Platz ist von Samstag, 4. Juli, an wieder für Besucher zugänglich, nachdem sie seit März pandemiebedingt geschlossen bleiben musste. Neu sind die erweiterten Öffnungszeiten: Die Ausstellung ist nun von Montag bis Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr kostenfrei geöffnet. Die im Turmhaus des heutigen Thüringer Landesverwaltungsamtes zu besichtigende Ausstellung beschränkt sich nicht auf architekturgeschichtliche und städtebauliche Details, sondern liefert auch Informationen zur Planung der Gauforen, zum Aufstieg der NSDAP in Thüringen sowie zur Nutzungsgeschichte des Gebäudeensembles nach 1945. Die seit 1999 bestehende und 2019 überarbeitete Ausstellung versteht sich als Teil der lokalen Erinnerungslandschaft. Zusammen mit dem zukünftigen „Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus“ der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora und der Installation „Die Zeugen“ will sie die Besucher anregen, sich mit der Geschichte des Ortes als Machtzentrum des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen.