Austausch über die Ukraine im Nationaltheater Weimar

Weimar. Publikumsgespräch am Sonntag, 6. März, dreht sich um aktuelle Situation.

Unter der Überschrift „Diplomatie! Jetzt! Frieden“ laden das Deutsche Nationaltheater (DNT) und die Staatskapelle Weimar für Sonntag, 6. März, 15 Uhr, ins Foyer ein. Umrahmt von künstlerischen Beiträgen aus den Ensembles bietet die Veranstaltung Raum, sich über die aktuelle Situation in der Ukraine auszutauschen. Die Moderation des Publikumsgesprächs mit Volker Hinck von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen übernimmt Generalintendant Hasko Weber. An diesem Nachmittag sowie bei allen Aufführungen und Konzerten besteht die Möglichkeit, für Bedürftige in der Ukraine zu spenden: Die Erlöse werden dem Verein Ukrainischer Landsleute in Thüringen und dem Awo-Regionalverband Mitte-West-Thüringen für ihre Hilfsaktionen zur Verfügung gestellt.