Guten Morgen, Weimar: Austern sind überbewertet

Jens Lehnert möchte über Geschmack nicht streiten.

Die eine Woche, die mein Sommerurlaub nun vorüber ist, fühlt sich an wie eine kleine Ewigkeit. Aber: Verpufft sind die Ferien deshalb nicht. Schön, erholsam und lehrreich war’s in Frankreich. In Claude Monets Wohnhaus – das mit dem berühmten Seerosenteich – erfuhr ich als verwöhnter Weimarer mehr darüber, wie Tourismus auch funktioniert: Ticket lösen, eintreten, ob der schieren Masse an Menschen einfach hindurch geschoben werden, dann Souvenir-Shop und wieder raus – ohne irgend eine Art Guide, Handreichung oder gar Interaktion zwischendurch. Klappt wie gemalt.

Später in der Bretagne überraschte mich schließlich meine Tochter. Erst verspeiste sie an der Küste ganz entzückt und unbeschadet einen Topf Muscheln, dann probierte sie mit ihren sieben Jahren Austern – sie wissen schon, dieses Zeug von einer glibberigen Konsistenz, wie man sie nicht einmal aus dem Körper heraus bringen möchte, geschweige denn, hinein. Töchterchen indes schlürfte genüsslichst ihre Auster, kommentierte das Erlebnis mit einem faszinierten „Überköstlich!“ und ließ sich gleich noch ein halbes Dutzend servieren.