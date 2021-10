Grammy Awards, New York Times, Essentially America: Grafik-Designerin Simone Tieber ist vor über 30 Jahren in die USA ausgewandert und hat für namhafte Magazine gearbeitet. Seit vergangenem Jahr ist sie zurück in Deutschland und wohnt seit März dieses Jahres in Liebstedt. Dort hat sie einen alten Hof gekauft, den sie aktuell renoviert und auf dem sie 20 Hühner hält.