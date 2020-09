Auszeichnung für „Lanzelot“

In der diesjährigen Kritikerumfrage im Jahrbuch der Fachzeitschrift „Opernwelt“ gab es in der Rubrik „Wiederentdeckung des Jahres“ ein klares Votum für Paul Dessaus Oper „Lanzelot“ in der Koproduktion von DNT Weimar und Theater Erfurt: Eine weitere Anerkennung und Auszeichnung für die aufwendige Ausgrabung, die unter der musikalischen Leitung von Dominik Beykirch und in der Regie von Peter Konwitschny realisiert wurde. »Dies ist eine wichtige Bestätigung der gesamten Arbeit an dieser Oper“, betont Generalintendant Hasko Weber.