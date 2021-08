Auszeichnung für Weimarer Schmerz-Experten

Weimar. Rolf Malessa, Chefarzt der Neurologie und Klinische Neurophysiologie, wurde erneut in bundesweite Ärzteliste aufgenommen.

Zum wiederholten Mal wurde Rolf Malessa, Chefarzt der Neurologie und Klinische Neurophysiologie im Klinikum Weimar vom unabhängigen Verbrauchermagazin „Guter Rat“ in dessen Ärzteliste ausgezeichnet. Die Nennung in den Fachbereichen „Neurologie“ und „Schmerztherapie“ bestätige seine ausgewiesene Expertise, teilte das Klinikum mit.

Die Redakteure des Magazins befragen im Vorfeld in einer umfangreichen Recherche bundesweit Fachkollegen und niedergelassene Ärzte, von wem sie sich selbst oder ihre Familie behandeln lassen würden. Die Aufnahme in die Ärzteliste stehe für das ausgewiesene Expertenwissen der genannten Mediziner. Wer zu „Deutschland besten Ärzten“ zähle, sei für Hilfe suchende Patienten von hoher Relevanz, betonte das Klinikum.

Der Privatdozent ist seit 1998 als Chefarzt am Sophien- und Hufeland-Klinikum in Weimar, Vertreter der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft für Thüringen und besitze langjährige Erfahrung in der Diagnostik und Therapie akuter und chronischer Schmerzerkrankungen. Als führender Spezialist in seinen Fachgebieten behandele er mit seinem Team Schmerzpatienten interdisziplinär und in Kooperation mit der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie und in enger Zusammenarbeit mit der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin, der Psychosomatischen Station und dem Zentrum für Physikalische und Rehabilitative Medizin.