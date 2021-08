Auto gerammt und geflüchtet - Außenspiegel abgetreten - Handtasche aus geparkten Auto geklaut

Weimar Das sind die Meldungen der Polizei für Weimar.

Ein Autofahrer hat sein Fahrzeug am Sonntag ordnungsgemäß auf einer Parkfläche hinter dem Grand Hotel Russischer Hof in Weimar abgestellt. Ein unbekannter Autofahrer, welcher die Tiefgarage des Hotels verließ,kollidierte in der Folge laut Polizeiangaben mit dem geparkten Fahrzeug und entfernte sich im Anschluß unerlaubt von der Unfallstelle.

Es entstanden Schäden an beiden Autos. Vom Verursacherfahrzeug konnten Lackspuren gesichert werden. Die Sicherung der Videoaufzeichnung der Garagenausfahrt wurde veranlasst.

Außenspiegel abgetreten

In der Zeit vom Samstag um 17 Uhr bis Sonntag um 17 Uhr ist durch unbekannte Täter in der Taubacher Straße in Weimar von einem geparkten Pkw der Außenspiegel abgeschlagen bzw. abgetreten worden.

Ob weitere Fahrzeuge angegriffen wurden, wird sich noch zeigen. Am Pkw enstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Handtasche aus geparkten Auto entwendet

Am Samstag gegen 15 Uhr hat der Fahrer eines Autos sein Fahrzeug in den Mattstedter Weiden in Weimar geparkt und für kurze Zeit verlassen, um seine Ehefrau aus dem Wohnhaus abzuholen. Wie die Polizei mitteilte, ließ er den Wagen dabei leider unverschlossen.

Als er nach 5 Minuten zurückkehrte, musste er feststellen, dass durch einen oder mehrere unbekannte Täter die Handtasche aus dem Fahrzeug entwendet wurde. Mit dieser verschwanden neben den üblichen Dokumenten wie Ausweis, Führerschein, Bankkarten etc. noch 200 Euro Bargeld. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit noch nicht vor.

Mehr Polizeinachrichten aus Thüringen: