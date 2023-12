Auto kollidiert in Weimar mit vier Fahrzeugen

Weimar. Weil ein Autofahrer die Situation falsch einschätzte, kam es in Weimar zu einer Kettenreaktion, bei der fünf Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Am Mittwochmorgen kam es in Weimar zu einem Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Wie die Polizei mitteilte, war ein Fahrer eines Skodas gegen 07:45 in der Ettersburger Straße unterwegs und bog anschließend in die Lützendorfer Straße ein.

Entlang der Straße parkten mehrere Autos am Fahrbahnrand. An einer Engstelle, ließ ein entgegenkommender Pkw einige Fahrzeuge passieren, bevor er seine Weiterfahrt fortsetzte. Der Skoda-Fahrer nahm an, dass er die Engstelle noch vor dem entgegenkommenden Pkw durchfahren könne und beschleunigte.

Wegen der zu hohen Geschwindigkeit in Kombination mit der Fehleinschätzung der Straßenbreite kam es kurzerhand zur Kollision mit einem geparktem Fahrzeug. Anschließend prallte das Auto mit dem Gegenverkehr zusammen. Der Fahrer bremste und wich in eine Einbuchtung aus, woraufhin er mit einem weiteren geparkten Auto zusammenstieß. Dieses schob sich daraufhin auf ein weiteres Fahrzeug.

Laut ersten Erkenntnissen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf weit über 5000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

