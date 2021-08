Auto mit unterschiedlich großen Reifen überschlägt sich in Weimar

Weimar. Ein mit unterschiedlich großen Reifen bestücktes Auto hat sich in Weimar überschlagen. Sein Fahrer gab an, geblendet worden zu sein.

Am Sonntagabend überschlug sich in Weimar ein Auto an der Kreuzung Henry-Van-De-Felde-Straße. Der Fahrer gab an, von einem entgegenkommenden Auto geblendet worden zu sein. In der Folge habe der Mann aus unerklärlichen Gründen ausweichen wollen, wobei er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto geriet anschließend ins Schleudern, überschlug sich und blieb am Fahrbahnrand auf dem Dach liegen.

Der Fahrer konnte unverletzt aus dem Wrack aussteigen. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei an der Hinterachse des Unfallautos unterschiedlich große Reifen fest. Deshalb sei davon auszugehen, dass dies die Fahreigenschaft des Autos erheblich beeinträchtigte und es dadurch ins Schleudern kam.

