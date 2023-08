Autofahrer erleidet Zuckerschock auf B7 – Transporter verliert Fliesen und verursacht hohen Schaden

Weimar. Das sind die Meldungen der Polizei für Weimar:

Ein aufmerksamer Autofahrer alarmierte am am Donnerstag gegen 9.35 Uhr die Polizei, weil ein vor ihm fahrender Pkw-Fahrer offenbar gesundheitliche Probleme hat. Auf der B7 am Abzweig Ulla fuhr das Fahrzeug mehrfach auf die Gegenfahrbahn und hatte vorher bereits eine Leitplanke touchiert. In der Erfurter Straße in Weimar hielt der Mann dann selbstständig an. Der Zeuge hielt hinter ihm, begab sich zu dem Auto und sah sofort, dass der Fahrer in schlechter gesundheitlicher Verfassung war. Er zog den Zündschlüssel ab und informierte Polizei und Rettungsdienst. Nachdem ein Zuckerschock diagnostiziert und Insulin verabreicht wurde, wurde der 80-Jährige ins Klinikum gebracht.

Transporterfahrer verursacht hohen Schaden

Am Donnerstag gegen 12.30 Uhr fuhr der Fahrer eines Transporters mit Anhänger auf der B7 aus Erfurt kommend in Richtung Weimar. Laut Polizei verlor der Mann aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Kreisverkehr Schöndorf die auf dem Anhänger befindliche Ladung, die aus Keramikfliesen bestand. Diese verteilten sich dann gleichmäßig auf der Fahrbahn. Der Straßenbelag sei dadurch beschädigt worden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 12.000 Euro geschätzt.

E-Bike gestohlen

Zwischen Mittwoch, 10 Uhr, und Donnerstag, 15.45 Uhr, haben Unbekannte in Weimar ein E-Bike gestohlen. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die Diebe Zugang zu den Kellerräumen eines Hauses in der Frauentorstraße brachen dort mehrere Kellerboxen auf. Aus einem der Keller wurde das E-Bike im Wert von 3.300 Euro sowie Werkzeug im Wert von 500 Euro entwendet.

Auto nach Auffahrunfall abgeschleppt

Am Donnerstagnachmittag ist es gegen 15 Uhr in der Ettersburger Straße in Richtung Buchenwald zu einem Unfall gekommen. Circa 100 Meter vor dem Schießstand musste ein Autofahrer wegen eines Rückstaus verkehrsbedingt anhalten. Laut Polizei bemerkte eine dahinter fahrende Frau dies zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. An beiden Autos entstand Sachschaden. Der Kia der Frau war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.