Autofahrer nach Unfall mit Schleudertrauma im Krankenhaus

Ein 27 Jahre alter Mann ist nach einem Verkehrsunfall in Hohenfelden (Landkreis Weimarer Land) wegen des Verdachts auf ein Schleudertrauma ins Krankenhaus gebracht worden.

Der 27-Jährige war am Karfreitag auf der Landstraße kurz vor der Einfahrt zur Avenida-Therme auf den Fiat eines 65-Jährigen aufgefahren, wie die Polizei Weimar am Samstag mitteilte. Da er sich auf der Strecke zwischen Nauendorf in Richtung Kranichfeld nicht auskannte, soll der 65-jährige zuvor auf einer Landstraße abgebremst, geblinkt und am rechten Fahrbahnrand angehalten haben. Der hinter ihm fahrende 27-Jährige bemerkte das Abbremsen laut Polizei nicht.

Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 65-Jährige blieb unverletzt.

