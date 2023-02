Am Freitag versuchten zwei Autos gleichzeitig einen Linienbus in Weimar zu überholen und kollidierten dabei. (Symbolbild)

Autofahrerin kollidiert mit anderem Pkw in Weimar beim Überholen von Linienbus

Weimar. Die Fahrerinnen zweier Autos wollten in Weimar am Freitagvormittag gleichzeitig einen Linienbus überholen und kollidierten.

Zur seitlichen Kollision zweier Autos kam es in Weimar am Freitag, als eine Pkw-Fahrerin beim Überholen eines Linienbusses nicht in den Spiegel schaute. Nach Polizeiangaben mussten gegen halbacht auf der Schwanseestraße eine Audi- und eine Volvo-Fahrerin ihre Autos abbremsen, als ein Linienbus zum Halten kam.

Die Audi-Fahrerin setzte zum Überholen an. Als sie sich neben dem Volvo befand, wollte dessen Fahrerin ebenfalls überholen, bemerkte aber den bereits neben ihr fahrenden Audi nicht und es kam zur seitlichen Kollision. Am Fahrzeug der Verursacherin entstand ein Sachschaden von circa 1500 Euro.

Am Pkw der Geschädigten wurde die komplette Beifahrerseite beschädigt. Hier beläuft sich der Schaden auf ungefähr 10.000 Euro. Laut der Polizei klagte die Fahrerin des Audi über leichte Rückenschmerzen, lehnte aber medizinische Hilfe vor Ort ab.

