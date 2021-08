Autofahrerin kollidiert mit Fußgängerin - Luft aus mehreren Reifen abgelassen - Kennzeichen von Autos entwendet

Weimar Das sind die Meldungen der Polizei für Weimar.

Autofahrerin kollidiert mit Fußgängerin

Die Fahrerin eines Autos hat am Mittwoch gegen 15.50 Uhr die Coudraystraße in Richtung Schwanseestraße in Weimar befahren. Da sie mit dem Pkw wenden wollte, fuhr sie laut Polizeiangaben rückwärts in eine Einfahrt, legte den Vorwärtsgang ein und fuhr wieder in Richtung Sophienstiftsplatz.

Hierbei übersah sie eine die Fahrbahn überquerende Fußgängerin und es kam zur Kollision. Die Fußgängerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie kam zur Behandlung ins Klinikum.

Luft aus Vorderrädern abgelassen

In der Zeit von Dienstag, 17.30 Uhr, bis Mittwoch, 06.20 Uhr, haben unbekannte Täter auf dem Parkplatz einer Kleingartenanlage neben dem Weimarer A &. O - Hotel in der Buttelstedter Straße an insgesamt 4 Autos die Luft aus den Vorderrädern abgelassen.

Ob und welche Schäden hierbei entstanden sind, wird derzeit noch geprüft, teilte die Polizei mit.

Radfahrerin bleibt an Außenspiegel eines Autos hängen

Eine 15-jährige Radfahrerin hat am Mittwoch gegen 16 Uhr die Schwanseestraße aus Gaberndorf kommend in Richtung Weimarer Stadtzentrum befahren. Wie die Polizei mitteilte, streifte sie beim Vorbeifahren aufgrund von Unachtsamkeit ein ordnungsgemäß geparktes Auto, blieb am Außenspiegel hängen und stürzte.

Dabei verletzt sie sich leicht. Am Wagen entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Die junge Frau wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Klinikum gebracht.

Mehrere Kennzeichen von Autos entwendet

In der Zeit von Dienstag, 23 Uhr, bis Mittwoch, 12.30 Uhr, sind im Bereich Schubertstraße, Lisztstraße und Richard-Wagner-Straße in Weimar Kennzeichentafeln von geparkten Pkw entwendet worden. Andere Tafeln waren laut Polizeiangaben verbogen und die Halterungen beschädigt.

Von zwei Fahrzeugen wurden die Kennzeichen in unmittelbarer Nähe aufgefunden. Auffällig hierbei war, dass es sich bei allen Fahrzeugen um Autos der Marke BMW handelte und das Entfernen der Kennzeichen mit Gewalt erfolgte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt, Hinweise zu den Tätern liegen derzeit ebenfalls nicht vor.

