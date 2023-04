Autohaus im Ortsteil in neuer Hand

Das bisher vom Stammhaus Gitter geführte Autohaus in Süßenborn geht an das neu gegründete Unternehmen "DiT Erfurt" über.

Weimar. Neu gegründete Firma übernimmt Gitter-Standort Süßenborn. Geschäft mit bisherigen Marken soll weiter laufen.

Neu aufgestellt hat sich eigenen Angaben zufolge das Autohaus Gitter um Geschäftsführer Heiko Etzhold. Dadurch würden die bisherigen Filialen in Erfurt-Nord und in Weimar Süßenborn an das neu gegründete Unternehmen „DiT Erfurt“ übergehen.

Diese sei an beiden Standorten als Toyota-Vertragshändler beziehungsweise Lexus-Servicepartner aktiv, heißt es in einer Presseinformation. Am Gitter-Stammsitz in Linderbach würden gleichzeitig die Marken Toyota und Lexus entfallen und das Geschäft mit VW Pkw und Nutzfahrzeugen weitergeführt, heißt es darin weiter. Die „DiT Erfurt“ übernehme die knapp 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Toyota und Lexus und der Gitter-Tochter Auto Service Gitter GmbH. Geschäftsführer Andreas Jaeger verantworte bereits den Toyota- und Lexus-Standort „DiT Göttingen“. Mit den Standorten Erfurt und Weimar schließe das Unternehmen eine Lücke und schaffe „Synergien in der Toyota-Linie“. In den kommenden Wochen würden die Standorte in Erfurt und Süßenborn bei laufendem Betrieb umgebaut und renoviert.

Durch die Zugehörigkeit der „DiT Erfurt“ zur Automobilhandelsgruppe Avag Holding SE ergebe sich nach Angaben von Andreas Jaeger aus Kundensicht ein weiterer Vorteil. So werde das neue Unternehmen an ein Zentrallager angebunden sein, mit Zugriff auf über 10.000 Gebraucht- und Neuwagen, die „innerhalb kürzester Zeit verfügbar“ seien.

Die Avag Holding SE sei eine der führenden Automobilhandelsgruppen in Europa. Das Familienunternehmen habe nach Informationen des „DiT Erfurt“-Geschäftsführers im abgeschlossenen Geschäftsjahr mit mehr als 5600 Mitarbeitern an knapp 200 Standorten über 105.000 Fahrzeuge auf die Straße gebracht und einen Jahresumsatz von 2,4 Milliarden Euro erwirtschaftet, berichtete Geschäftsfhührer Andreas Jaeger.