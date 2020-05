Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Autokino „Lichtblick“ vor dem Start

Der Innenhof der Alten Feuerwache an der Erfurter Straße 37 verwandelt sich ab Freitag, 15. Mai, in ein Autokino mit 35 Plätzen.„Wir haben unser Kino Lichtblick getauft, weil wir den Menschen in Weimar auch in Zeiten weitreichender Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie ein gemeinsames Kulturerlebnis anbieten wollen“, erklärt Christian Meyer, Vorstand im Alte Feuerwache Weimar e.V., zur Motivation der Vereinsmitglieder. Die gleichnamige Bürgerinitiative hatte kurz nach dem Corona-Shutdown verschiedene Akteure der Weimarer Kulturszene eingeladen, gemeinsam ein Konzept für die temporäre Nutzung ihres Innenhofs zu entwickeln, bis die Baustelle voraussichtlich Ende des Jahres eröffnen würde. Gemeinschaftlich entwickelten die Initiatoren ein buntes Non-Profit Kulturprogramm. Die Genehmigung für das Kino kam am Dienstag. Unter www.lichtblick-weimar.de können Kinofans ab sofort im Programm stöbern und Tickets buchen. Das Lichthaus Kino ist für die Vorführungen verantwortlich und zeigt zur Premiere am Freitag den Film „Der Junge muss an die frische Luft“. Das Kunstfest Weimar und die Achava Festspiele Thüringen gestalten gemeinsam einen Abend pro Woche in Gedenken an die Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald vor 75 Jahren.