Autor Götz Aly redet in Weimar über sprachliches Erbe

Der Historiker und Autor Götz Aly liest am Mittwoch in Weimar.

Im Rahmen der wissenschaftlichen Tagung „Bauhaus und Nationalsozialismus“ liest der Berliner Politikwissenschaftler, Historiker und Journalist Professor Götz Aly am Mittwoch, 24. Mai, um 19.30 Uhr im Bauhaus-Museum Weimar aus seinem Buch „Unser Nationalsozialismus: Reden in der deutschen Gegenwart“. Moderiert wird die Lesung mit anschließender Diskussion von Professor Helmut Heit, Leiter des Stabsreferats Forschung/ Kolleg Friedrich Nietzsche der Klassik-Stiftung Weimar.

Aly erhielt 2007 das Bundesverdienstkreuz am Bande, den National Jewish Book Award (USA, 2007) und 2018 den Geschwister-Scholl-Preis für seine 2017 publizierte Studie über die europäische Geschichte von Antisemitismus und Holocaust „Europa gegen die Juden 1880-1945“. In seinem 2023 veröffentlichten Buch „Unser Nationalsozialismus. Reden in der deutschen Gegenwart“ befasst sich Aly mit dem linguistischen Umgang der Deutschen hinsichtlich ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit und den damit verknüpften Begrifflichkeiten wie „Täter“ oder „Schuldzuschreibung“.

Wegen beschränkter Platzkapazitäten werden interessierte Zuhörer gebeten, sich bis 23. Mai per E-Mail an museen-veranstaltungen@klassik-stiftung.de anzumelden.