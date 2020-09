Autorenlesung mit W. Hohlbein

Aus seinem neuen Buch „Killer City“ liest der in Weimar geborene Autor Wolfgang Hohlbein am Donnerstag, 24. September, 19 Uhr, in der Thalia Buchhandlung an der Schillerstraße 5a in Weimar. „Killer City“ ist ein historischer Roman mit fantastischen Elementen, der zur Zeit der Weltausstellung 1893 in Chicago spielt. Es gibt noch Restkarten.