Autos von Hilfsorganisation in Weimar pink beschmiert

Weimar. Das sind die Polizeimeldungen aus Weimar

Unbekannte besprühten in der Nacht zum Donnerstag zwei Transporter einer karitativen Hilfsorganisation mit pinker Farbe. Der Inhalt der Schriftzüge spreche laut Polizeimeldung für eine politische Motivation. Die zum Fahrdienst genutzten Autos waren auf einem Supermarktplatz in Weimar Nord abgestellt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03643/8820 entgegen.

Verkäufer im Späti beleidigt

Ein Mitarbeiter eines Spätis in der Weimarer Westvorstadt rief am Donnerstagabend die Polizei, weil ein 24-Jähriger nicht davon abließ, ihn verbal zu attackieren. Die hinzugerufenen Beamten kannten den Mann schon, weil er in der näheren Vergangenheit bereits Mitarbeiter eines in der Nähe gelegenen Pizzadienstes beleidigt hatte. Aufgrund seines Verhaltens vor Ort und seiner nicht nachzuvollziehenden Äußerungen, musste der 24-jährige Berliner im Klinikum vorgestellt werden, heißt es in der Polizeimeldung weiter.

Betrunken im Transporter unterwegs

Polizeibeamte erhielten Donnerstagabend von Zeugen den Hinweis, dass ein stark nach Alkohol riechender Mann mit einem Transporter nach Weimar Nord gefahren sein soll. Die Beamten trafen den 32-Jährigen aus Berlstedt vor Ort an. Ein erster Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung und zeigte fast zwei Promille an. Der Führerschein des Mannes sei vor Ort sichergestellt worden, ein Bluttest soll genaueren Aufschluss bringen.

