Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Autoteile und E-Roller in Weimar gestohlen

Autoteile geklaut

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schnitten Unbekannte Teile aus einem abgestellten Auto an einem Autohaus in der Erfurter Straße. Es entstand Sachschaden am Auto und an dem Zaun, der zerschnitten wurde, um aufs Gelände zu kommen, meldet die Polizei.

Roller gestohlen

Aus einem Fahrradschuppen in der Humboldtstraße wurde ebenfalls in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Elektro-Roller gestohlen. Am Roller war zum Zeitpunkt, so meldet die Polizei, noch ein Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr angebracht. Hinweise zu den Tätern gibt es bisher nicht.

Kinder an Gleisen

Die Bundespolizei rückte Donnerstagnachmittag an die Bahngleise zwischen Weimar Nord und West aus, weil dort Kinder und Jugendliche an den Gleisen waren. Die vier Mädchen zwischen 12 und 15 Jahren wurden belehrt und an ihre Eltern übergeben. Zwei Jungen konnten flüchten.

Lieferdienst-Fahrer angegriffen

Bereits am 10. März wurde gegen 20.30 Uhr ein Lieferdienst-Fahrer auf seinem Roller angegriffen. Während er auf der Straße kurz stoppte, näherten sich zwei Männer von hinten und schlugen ihm ins Gesicht. Der Lieferant flüchtete schnell und konnte so nicht sehen, in welche Richtung die Täter entkamen. Die Polizei sucht nun Zeugenhinweise. Melden kann man sich unter Telefon: 03643/8820.

Streit wegen Düngung in Apolda

Flaschenwerfender Trunkenbold hält Polizei in Jena und Gera auf Trab