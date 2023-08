Awo-Wanderung zu Herders Ruh’ unweit von Weimar

Weimar. Das Awo-Stübchen bot am Montag eine gemeinsame Wanderung zur Herders Ruh’ am Südhang des Ettersberges in Weimar.

Eine Wanderung zu Herders Ruh’ hat am Montag das Awo-Stübchen angeboten. So machten sich zehn Frauen und zwei Männer gemeinsam auf den Weg. Das teilte Sophie Jacob vom Awo-Regionalverband Mitte-West-Thüringen in einer Pressemitteilung mit.

Zunächst wurde der schmale und kaum noch vorhandene Weg von der Bushaltestelle Am Herrenrödchen bis zum Rastplatz Herders Ruh’ am Südhang des Ettersberges Richtung Schöndorf gewandert. Gegen 10.30 Uhr erreichte die Gruppe ihr angestrebtes Ziel.

Anblick über Weimar und Geschichtsstunde

Im Schatten der Kastanien- und Buchenbäume auf dem Platz hoch über Weimar wurde die Gruppe von Sophie Jacob über das Gestern bis Heute zum Sitzplatz Herders Ruh’ und über die Marienhöhe informiert. Auch die Wandergaststätte Bürgerrödchen sei Gegenstand der Geschichtsstunde gewesen. Ergiebige Quelle sei hierfür die Chronik von Weimar Nord, die 2020 vom Verein Bürgertreff Weimar Nord und dem Ortsteilrat zusammengestellt worden war.

Der anschließende gemeinsame Abstieg verlief über den befestigten Weg Richtung Bundesstraße 7, Industrie- und Nordstraße, durch den Rödchenweg zurück zum Awo-Stübchen in der Ettersburger Straße. Hier habe sich ein denkwürdiger Anblick von oben hinab auf die Stadt Weimar geboten.

Einstimmig empfanden die Wanderer laut Sophie Jacob einmal mehr, dass Weimar „doch eine wunderschöne Stadt ist, mit unendlich vielen klugen Köpfen in der Vergangenheit und Gegenwart.“ Jeder Wanderer und jede Wanderin aus der Gruppe hoffe, dass die Umgebung Weimars auch für die Touristen ähnlich intensiv ins Auge rückt wie die Innenstadt.