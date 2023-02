Axel Hacke liest und erzählt im Weimarer Mon Ami

Axel Hacke liest und erzählt in Mon Ami.

Weimar. Der Schriftsteller und Kolumnist der Süddeutschen Zeitung gastierte am Freitag in Weimar.

Axel Hacke, vielen bekannt als Kolumnist im Magazin der Süddeutschen Zeitung, gastierte im Weimarer Mon Ami. Unter dem Titel „Axel Hacke liest und erzählt“ stand der Schriftsteller am vergangenen Freitag auf der Bühne des Weimarer Jugend- und Kulturzentrums. Am Mittwoch, 22. Februar, geht es im Mon Ami weiter mit einem Konzert-Theater Abend des Deutschen Nationaltheaters. Dann steht „Zwischen Liebe und Zorn“ auf dem Programm – eine musikalische Erinnerung an die Klaus-Renft-Combo.