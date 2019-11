Mit Kürbis-Secco stießen Hausleiter Alexander Wieck (vorne links), Martin Engel von der Eigentümer-Gesellschaft "aedifica" sowie ein Teil des Teams auf die feierliche Einweihung des Azurit-Seniorenzentrums "Weimarblick" an.

Weimar. Perspektivisch entstehen in Weimars neuestem Seniorenzentrum mit seinen 144 Plätzen 100 neue Arbeitsplätze.

Azurit-Seniorenzentrum „Weimarblick“ feierlich eingeweiht

Nach 17-monatiger Bauzeit ist am Freitag Weimars größtes Seniorenzentrum „Weimarblick“ feierlich eingeweiht worden. Nach dem Einzug der ersten Bewohnerin am 1. Oktober leben derzeit erst 14 Senioren in der Azurit-Einrichtung. Perspektivisch entstehen dort 100 neue Arbeitsplätze, wenn alle 144 Plätze belegt sind, hob Oberbürgermeister Peter Kleine hervor.