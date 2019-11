Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

B-Plan für Ruhmberg auf Zielgerade

Das Baurecht am Ruhmberg rückt für den Kranichfelder Unternehmer Sven Steinkraus weiter in greifbare Nähe. Nachdem Öffentlichkeit und Behörden zum zweiten Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Stellung nehmen konnten, will der Stadtrat am morgigen Donnerstag nun den Abwägungsbeschluss fassen. Danach steht ein sogenannter Durchführungsvertrag zur Abstimmung, der den Bauträger dazu verpflichtet, jene Kosten, die durch das Vorhaben – etwa durch die Verkehrserschließung – auf die Stadt zukämen, selbst zu tragen. Der Investor plant hier den Bau von fünf Wohnhäusern und eines Weinberghauses. Der jüngste Planentwurf sieht auch vor, eine Löschwasser-Zisterne anzulegen.

In der öffentlichen Ratssitzung soll darüber hinaus eine Studie zum bedarfsgerechten Um- oder Neubau des Kranichfelder Verwaltungsgebäudes vorgestellt werden. Und schließlich wird auch über die gemeinsame Beschaffung von Winterstreumittel für die VG, über den aktuellen Jahresantrag der Stadt für Städtebau-Fördermittel und über die nächstjährige Prioritätenliste des Landkreises für Investitionen in den Brand- und Katastrophenschutz informiert. Im öffentlichen Teil der Sitzung können Bürger Fragen stellen.

Donnerstag, 7.11., 19 Uhr, Alexanderstraße 7