Bach-Klänge begleiten Reformations-Andacht in Weimar

Deutlich mehr als 100 Besucher erlebten am Samstagvormittag in der Herderkirche die zentrale Andacht der evangelischen Kirchengemeinde zum Reformationstag. Es war ein Kantatengottesdienst mit Musik von Johann Sebastian Bach, zu Gehör gebracht von vier Gesangssolisten sowie dem Ensemble Hofmusik Weimar. Damit trugen die Gemeinde-Verantwortlichen zum einen der Bedeutung des Tages Rechnung – Kantatengottesdienste gibt es nur zu besonderen Anlässen, zuletzt etwa am Pfingstwochenende. Andererseits ist die musikalische Begleitung aber auch Teil des Hygienekonzeptes in Corona-Zeiten: Die Besucher sollen wegen der Aerosol-Gefahren nicht selbst singen, deshalb sind auch zu „normalen“ Gottesdiensten meist Gast-Sänger und -Musiker eingeladen. Als Solisten traten diesmal Anna Kellnhofer (Sopran), Anne-Kathrin Laabs (Alt), Tobias Schäfer (Tenor) und Uwe Schenker-Primus (Bass) auf. Die musikalische Leitung hatte Johannes Kleinjung inne, der zu Beginn die große Orgel bediente und dann als Teil des Ensembles an die Truhenorgel wechselte.

„Die Resonanz heute zeigt, dass es wichtig ist, Gottesdienste weiter zu erlauben“, bemerkte Pfarrer Ramon Seliger im Nachgang zur Veranstaltung. „Den Menschen ist das wichtig, und wir können ihnen in diesen Zeiten Kraft und Hoffnung schenken.“ Der Zustrom am Samstagvormittag brachte die Stadtkirche St. Peter und Paul noch nicht an ihre Grenzen, die aktuell anders gelagert sind: Freibleibende Reihen und mindestens ein Platz Abstand zwischen den Besuchern sind Pflicht, ebenso wie Mund-Nasen-Schutz bis zum Erreichen des Platzes. Zudem straffen die Geistlichen die Abläufe von mehr als einer Stunde auf maximal 45 Minuten – Samstag war wegen der musikalischen Gestaltung mit fast genau 60 Minuten eine Ausnahme. Auch der Kindergottesdienst bleibt Teil des Programms: Nach der ersten Lesung gab Rektor Axel Kramme, dem diesmal Liturgie und Predigt oblagen, das Signal für die jüngsten Besucher, die dann hinüber in den Herdersaal zu Gemeindepädagogin Birgit Kissmann wechselten.