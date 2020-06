Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bach-Suiten für Violoncello

In der Jakobskirche widmet sich der 1991 in Besançon (Frankreich) geborene und mehrfach international preisgekrönte Solocellist der Staatskapelle Weimar, Alexandre Castro-Balbi, in diesem Sommer den Suiten für Violoncello solo von Johann Sebastian Bach. Zu erleben sind sie in zwei Konzerten von jeweils etwa 45 Minuten Dauer am Freitag, dem 26. Juni, (Nr. 2 d-moll, Nr.3 C-Dur) und am Freitag, dem 17. Juli, (Nr. 1 G-Dur, Nr. 5 c-moll) jeweils ab 20 Uhr in der Jakobskirche Weimar. Der Eintritt ist frei.