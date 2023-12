Musikalischer Start in 2024 Bach und seine Rivalen: Neujahrskonzert in Weimars Stadtkirche

Weimar Johann Sebastian Bach setzte sich 1723 gegen namhafte Konkurrenten um die Stelle als Thomaskantor durch. Was sie musikalisch zu bieten hatten, zeigt das Neujahrskonzert des Ensembles Hofmusik Weimar.

In der Herderkirche wird 2024 musikalisch eingeläutet. Das Ensemble Hofmusik Weimar spielt am 1. Januar, 16 Uhr unter der Leitung von Stadtkantor Johannes Kleinjung unter dem Titel „Bach und seine Rivalen“. Dieser trat im Jahr 1723 seine Stelle als Thomaskantor in Leipzig an. Im Neujahrskonzert wird neben seinen Kompositionen auch Musik der Mitbewerber Bachs zu hören sein, von Georg Philipp Telemann, Johann Friedrich Fasch und Christoph Graupner. Anhand von Instrumentalmusik und Kantaten kann das Publikum einen Eindruck von der beachtlichen Konkurrenz Bachs gewinnen. Dazu singt Sopranistin Friederike Beykirch. Karten gibt es ab 15 Euro, ermäßigt 7 Euro, im Kirchenladen und an der Abendkasse.