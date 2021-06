Backhausfest in Holzdorf vor den Toren von Weimar

Holzdorf. Zum Gaumenschmaus gibt es am 26. Juni erstmals persisch-deutsche Musik im Landgut.

Ein Backhausfest richtet das Landgut Holzdorf am 26. Juni aus und öffnet dazu an beiden Wochenend-Tagen auch das Herrenhaus samt Gemäldegalerie, die Cafeteria, und das Landgut-Lädchen. Das Fest auf dem Gelände von Gärtnerei und Backhaus gehört dem traditionellen Backen mit Vollkorn aus Einkorn, Emmer, Dinkel und Roggen, die in der Region wachsen.

Aus Sauerteig entstehen im holzbefeuerten Backofen Brote, Pizzen oder auch Bauernkuchen. Den Kinderbackofen können die Kleinen selber nutzen. Zudem gibt es laut Landgut Eis aus der vermeintlich kleinsten Eismanufaktur der Welt sowie – als Premiere zum Fest – persisch-deutsche Musik.

Samstag, 26. Juni, 11 bis 17 Uhr;Landgut Holzdorf; Otto-Krebs-Straße