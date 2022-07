Bad Berka: Parcours für Rollstuhlfahrer

Dr. Ines Kurze ist Vereinsvorsitzende des Vereins "Rollis" und an der Bad Berkaer Zentralklinik Chefärztin des Querschnittgelähmten-Zentrums sowie der Klinik für Paraplegiologie/Neuro-Urologie.

Bad Berka. Ein Trainingsparcours für Rollstuhlfahrer entsteht derzeit an der Zentralklinik Bad Berka.

An der Zentralklinik Bad Berka hat der Bau eines Rollstuhl-Parcours begonnen. Für rund 80.000 Euro errichtet der Verein „Rollis“ aus Erfurt mit Unterstützung der Manfred-Sauer-Stiftung und der Klinik eine Trainingsstrecke für Rollstuhlfahrer. „Wir möchten ein Rollstuhlmobilitätstraining ermöglichen, das den Patienten Sicherheit bietet, auf Alltagssituationen vorbereitet zu sein und so die Selbstständigkeit durch Mobilität fördern“, erklärt die Vereinsvorsitzende von „Rollis“ und Chefärztin des Querschnittgelähmten-Zentrums, Dr. Ines Kurze. In den nächsten Wochen entstehen auf dem Gelände der Klinik im angrenzenden Wald eine rund 500 Quadratmeter große Trainingsfläche, ein Zufahrtsweg und ein Unterstand zum Schutz vor Regen und Sonne.