Bad Berka: Schon über 500 Rettungsflüge

Bad Berka. Über 500 Einsätze leistete der in Bad Berka stationierte Hubschrauber „Christoph Thüringen“ in der ersten Jahreshälfte.

Die DRF-Luftrettung blickt auf ein einsatzreiches erstes Halbjahr zurück: 19.791 Mal wurden die Besatzungen der bundesweit 29 Stationen sowie der zwei Ambulanzflugzeuge von Januar bis Juni alarmiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stellt dies einen Zuwachs von acht Prozent dar. Der in Bad Berka stationierte Hubschrauber der DRF-Luftrettung leistete in der ersten Jahreshälfte insgesamt 504 Einsätze, davon 144 in der Notfallrettung und 360 zum Transport kritisch kranker oder verletzter Patienten zwischen Kliniken. Zum Vergleich: In den ersten sechs Monaten 2021 wurde „Christoph Thüringen“ 507 Mal gerufen. Die drei in Thüringen stationierten DRF-Hubschrauber verzeichneten von Januar bis Juni dieses Jahres zusammen 1789 Einsätze.