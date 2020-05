Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bad Berka setzt Lockerungen in Kraft

Zu einem „eingeschränkten Regelbetrieb“ ist mit Wochenbeginn die Stadtverwaltung Bad Berka zurückgekehrt. Wie Bürgermeister Michael Jahn in einer Presseinformation mitteilte, sind zwar weiterhin Terminvereinbarungen zwingend notwendig, da im Wartebereich des Rathauses die Mindestabstände nicht zu wahren seien. Es werde aber nicht mehr nach besonderer Dringlichkeit unterschieden. Geöffnet haben auch wieder die Tourist-Information in ihrem Übergangsquartier im Coudrayhaus und die dortige Ausstellung „Berkaer Badgeschichten“. Wie im Rathaus bleiben auch dort Mund- und Nasenschutz, Desinfektion und Mindestabstand Pflicht. Täglich ab 9 Uhr steht auch die Kneippanlage am Goethebrunnen wieder zur Verfügung. Hier haben maximal zehn Personen gleichzeitig Zutritt, auch im Becken gilt der Mindestabstand. Im Ilmtalstadion läuft der Sportbetrieb mit Einschränkungen wieder an, für die Turnhalle Tannroda sind die hygienischen Vorkehrungen noch nicht abgeschlossen.