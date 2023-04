Bad Berka startet auf zwei Rundkursen in die neue Nordic-Walking-Saison

Bad Berka. Hol’ das Stöckchen: Bad Berka ruft am 22. April zur 21. Auflage des Nordic-Walking-Tages.

Bewegung für nahezu alle Muskelgruppen verspricht der Bad Berkaer Nordic-Walking-Tag, dessen 21. Auflage die Kurstädter Tourist-Information und die Barmer-Kasse an diesem Samstag, 22. April, ausrichten. Zwei Rundkurse durch das Ilmtal sind diesmal ausgewiesen, um mit flinken Schritten und unterstützenden Stockschüben in die Natur aufzubrechen.

Die Reisberg-Tour ist 15,2 Kilometer lang und erfordert einen Aufstieg von insgesamt 239 Höhenmetern. Kletterfähigkeiten sind bereits im ersten Streckenabschnitt am Aufstieg zum Adelsberg aus Richtung Hetschburg gefragt. Ihren mit 474 Metern höchsten Punkt erreicht diese Tour etwa bei Halbzeit nahe dem Kötsch-Gipfel. Nach der Kehre am Reisberg geht es talwärts über Saalborn zurück in die Stadt.

Mit 8,5 Kilometern nur etwa halb so lang ist die zweite angebotene Tafelbuche-Tour. Auch sie schlägt nach Osten hin die Richtung des langen Kantens ein, nimmt aber näher zur Stadt eine etwas sanftere Steigung am Adelsberg, kürzt außerdem an der Tafelbuchhütte nahe dem Vogelherd ab und wählt dort gleich den Abstieg nach Saalborn und zurück. Auf diesem Kurs sind 191 Höhenmeter zu überwinden.

Nachmeldungen sind am Starttagab 8 Uhr in der Tourist-Info möglich

All jene, die ihre Teilnahme bereits online oder per Post angemeldet haben, können ihre Startunterlagen am Samstag ab 8 Uhr in der Tourist-Information am Eingang zum Kurpark abholen. Dort sind am Morgen vor dem Start auch noch Nachmeldungen möglich. Für beide Touren wird eine Gebühr von 8 Euro pro Person erhoben. Für 8.45 Uhr ist zunächst eine gemeinsame Erwärmung geplant. Um 9 Uhr werden die Walker beider Routen auf die Strecke geschickt. Start und Ziel ist am Bad Berkaer Goethebrunnen. Damit keiner einen Hunger-Ast erleidet, sind unterwegs Versorgungspunkte eingerichtet.

Im Anschluss an den Zieldurchlauf werden die Platzierten geehrt. Für die ersten drei Plätze jeder Strecke sind Präsente reserviert. Darüber hinaus erhält jeder Teilnehmer eine Urkunde und einen Gutschein von der Avenida-Therme Hohenfelden. Außerdem kann die Teilnahme am Nordic-Walking-Tag bei den Krankenkassen für Bonusleistungen geltend gemacht werden.

Wer mit dem Pkw zur Veranstaltung anreist, den orientiert die Tourist-Information auf die ausgewiesenen, kostenfreien Parkmöglichkeiten in der Stadt. Diese befinden sich in der Bleichstraße sowie am Zeughausplatz.