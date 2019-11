Wer gern Skat spielt, findet in dieser Woche in Wohlsborn und Bad Berka Mitstreiter.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bad Berka und Wohlsborn sind erste Skat-Adressen

Nicht die Stammlokale, sondern eher seltene Refugien für Freunde des Altenburger Kartenspiels sind es, die zum Ende dieser Woche im Weimarer Land zum Preisskat einladen.

So haben die Wohlsborner nach längerer Pause wieder den Anlauf gewagt, ein solches Turnier in ihrem Bürgerhaus auszurichten. Am Freitag, 15. November, sollen die Karten dort gemischt werden. Nach Altenburger Regeln und mit deutschem Blatt werden drei Runden mit jeweils zwölf Spielen ausgetragen. Kontra, Re, Bock und Ramsch sind beim Turnier passé. Das Startgeld von 10 Euro ist spätestens im Laufe des Donnerstags bei Spielleiter Frank Schmidt, Ahornweg 32, einzuzahlen. Am Turniertag selbst ist die Anmeldung nicht mehr möglich. Der Einsatz wird als Preisgeld auf die fünf besten Spieler aufgeteilt. Der Letzte bekommt einen Trostpreis.

Auch die Kurstadt spielt

In Bad Berka sind Skatfreunde am Samstag, 16. November, an der richtigen Adresse. Dort ist es die privilegierte Schützengesellschaft von 1775, die zum Turnier in ihr Schützenhaus eingeladen hat. Los geht es um 14 Uhr. Bis 13.45 Uhr sind am Tage Anmeldungen möglich. Die Teilnahme kostet 11 Euro. An Vierer-Tischen werden 2 mal 48 Spiele ausgetragen, an Dreier-Tischen 2 mal 36, auch hier nach Altenburger Regeln. Wie in Wohlsborn werden die ersten fünf Plätze prämiert. Für Speisen und Getränke werden die Schützen auch sorgen.