Bad Berka verliert einen hoch geschätzten Seelsorger

Pfarrer Ulrich Matthias Spengler wurde am Sonntag in einem Gottesdienst im Pfarrhof der Stadtkirche St. Marien in Bad Berka von Superintendent Henrich Herbst (r,) verabschiedet. Pfarrer Josef Riethmüller (l.) überbrachte Segenswünsche der Katholischen Pfarrgemeinde Herz Jesu.