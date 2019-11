Bad Berka. Eine Woche vor dem Bad Berkaer Weihnachtsmarkt weihnachtete es in der Kurstadt bereits in Michael Haueisens Blumenladen.

Gleich fürs erste Adventwochenende hat die Stadt Bad Berka zu ihrem Weihnachtsmarkt eingeladen. Am Marktplatz der Kurstadt weihnachtete es indes schon zuvor. Im elften Jahr richtete Michael Haueisen am Totensonntag in seinem Blumenladen eine Adventsausstellung aus.