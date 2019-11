Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bad Berkaer Bürgerinitiative will zwei Großprojekte verschieben

Die Fraktion der Bürgerinitiative (BI) zur Senkung der Kommunalabgaben schlägt in der aktuellen Debatte um den Haushalt der Stadt Bad Berka vor, die Großprojekte der zweiten Zentralklinik-Zufahrt sowie des künftigen Wohngebietes „Am Sandwege“ aus dem Etat für 2020 zu streichen. Das teilte die BI am Freitag in einer Presseinformation mit. In der jüngsten Stadtratssitzung hatte der von Bürgermeister Michael Jahn (CDU) vorgelegte Haushalts-Entwurf keine Mehrheit bekommen – mehrere Fraktionen, darunter die Freie Wählergemeinschaft sowie die beiden Bürgerinitiativen, stimmten dafür, Einsparungen in Höhe von 750.000 Euro vorzunehmen. Am Montag, 25. November, wird der Haupt- und Finanzausschuss über eine Streichliste beraten – eine Woche später, am 2. Dezember, soll der Haushalt in einer Stadtrats-Sondersitzung erneut zum Beschluss vorliegen.

Die bisher geplante Entnahme von 3,2 Millionen Euro aus der Rücklage „können wir nicht so einfach durchwinken“, so der Vorsitzende der Kommunalabgaben-BI, Dirk Geyer. Mit den Streichungen, die seine Fraktion vorschlage, werde man 1,34 Millionen einsparen. „Das heißt nicht, dass diese Projekte gänzlich aufgegeben werden“, so BI-Stadtrat Robert Martin Jaksch. „Sondern erst muss die tatsächliche Finanzierung stehen.“

Unter die Lupe müsse man zudem die Personalkosten nehmen, die innerhalb von zwei Jahren um 32 Prozent gestiegen seien, so Jaksch weiter. Die BI werde zudem eine Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes für Bad Berka von 357 auf 395 Prozent vorschlagen.

Eine genaue Prognose über die Höhe der Gewinnausschüttungen der Zentralklinik an die Stadt sowie die Verplanung dieser Mittel vergleicht Jaksch „mit dem sprichwörtlichen Lesen in der Glaskugel“.