Bad Berka. In der kommenden Woche beginnt die Reihe der diesjährigen Einwohnerversammlungen in Bad Berka und seinen Ortsteilen.

Bad Berkaer Einwohnerversammlungen: Start in Tiefengruben

Der Fahrplan für die diesjährigen Einwohnerversammlungen der Stadt Bad Berka und ihrer Ortsteile steht: Die Reihe beginnt am kommenden Dienstag, 25. Februar, in Tiefengruben und wird am 14. Mai in Tannroda enden. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Wichtigster Punkt auf allen Tagesordnungen sei die „Unterrichtung und Erörterung von wichtigen Stadtangelegenheiten, insbesondere über Planungen und Vorhaben der Stadt sowie des jeweiligen Ortsteils“, heißt es darin. Zudem wollen Bürgermeister Michael Jahn und seine Mitarbeiter schriftliche oder mündliche Anfragen der Einwohner beantworten. Zur Auftakt-Veranstaltung in Tiefengruben bekommt der Bebauungsplan für das dortige Gewerbegebiet einen eigenen Tagesordnungspunkt – hier geht es um den aktuellen Stand und eine Diskussion mit den künftigen Nutzern. Zudem soll es an diesem Abend um das Fällen von Bäumen und daraus folgende Ersatzpflanzungen gehen.

Schriftliche Anfragen können die Bürger bis jeweils zwei Arbeitstage vor der Versammlung bei der Stadtverwaltung einreichen – per Post (Am Markt 10, 99438 Bad Berka) oder per Mail (stadtverwaltung@bad-berka.de). Hier die Termine im Überblick:

Tiefengruben: Dienstag, 25. Februar, 19 Uhr im Bürgerhaus (Dorfstr. 59).

Meckfeld: Dienstag, 10. März, 19 Uhr im Gemeindehaus (Im Dorfe 14).

Gutendorf: Dienstag, 24. März, 19 Uhr im Kulturhaus (Gutendorfer Str. 24).

Bergern: Donnerstag, 26. März, 19 Uhr im Gemeindehaus (Ferdinand-Staatz-Str. 13).

Bad Berka: Montag, 30. März, 19 Uhr im Zeughaussaal (Am Zeughausplatz 11).

Schoppendorf: Donnerstag, 23. April, 19 Uhr im Gemeindehaus (Hinter Weitzels Garten 2).

München: Dienstag, 5. Mai, 19 Uhr im Rittergut (Tonndorfer Str. 3).

Tannroda: Donnerstag, 14. Mai, 19 Uhr im Bürgerhaus (Lindenberg 2).