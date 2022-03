Bad Berkaer Klinik-Chef gratuliert zum Frauentag

Bad Berka. Über zwei Drittel der Mitarbeiter an Bad Berkas Zentralklinik sind Frauen. Der Klinik-Chef gratuliert ihnen zum Internationalen Frauentag.

Nirgends im Kreis Weimarer Land sind so viele Frauen an einem einzigen Ort beschäftigt wie im Krankenhaus der Kurstadt. Der Geschäftsführer der Zentralklinik Bad Berka, Robert Koch, ließ es sich denn auch nicht nehmen, allen Mitarbeiterinnen im Hause zum Internationalen Frauentag zu gratulieren.

„Die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten wäre ohne Frauen unmöglich. Schwestern, Ärztinnen, Verwaltungsangestellte, Auszubildende. Reinigungskräfte, technischen Mitarbeiterinnen, die Kolleginnen in unserer Küche und auch in anderen Bereichen arbeiten täglich engagiert und professionell. Am 8. März gilt ihnen ein besonderes Dankeschön. Denn Frauen leisten neben ihrer Erwerbsarbeit auch noch so viel mehr im Haushalt, als Mütter und ehrenamtlich“, betonte Koch.

70 Prozent der rund 1800 Mitarbeiter am Klinikstandort Bad Berka sind weiblich, bei den Auszubildenden sind es 75 Prozent. 77 Prozent der Pflegekräfte sind weiblich, 124 Ärztinnen arbeiten in der Zentralklinik. Bei den Führungskräften sei der Anteil an Frauen aus Sicht der Klinik-Geschäftsführung ebenfalls sehr hoch: Es gibt an der Zentralklinik zurzeit acht Abteilungsleiterinnen, zwei Chefärztinnen und 23 Leiterinnen im medizinischen Bereich sowie Führungskräfte in der Pflege.