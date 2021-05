Bad Berkaer Maibaum begrüßt den Wonnemonat

Bad Berka. Auch in den Ortsteilen der Kurstadt werden zum Maifeiertag bunt geschmückte Bäumchen stehen.

Es musste diesmal ohne Beifall und Begeisterung gehen: Die Mitarbeiter des Bauhofes haben ohne großes Aufsehen den diesjährigen Maibaum auf dem Marktplatz vor dem Bad Berkaer Rathaus aufgestellt. Die Knirpse aus den Kindergärten der Kurstadt, die sonst traditionell zusammen mit vielen anderen Neugierigen diesen Anlass begleiten, fehlten – in Zeiten der Pandemie fügt sich die Stadtverwaltung auch hier in die Notwendigkeiten. „Trotzdem wollten gerade jetzt an der Tradition festhalten und nicht ohne Baum in den Mai gehen“, betonte Bürgermeister Michael Jahn (CDU). Auch in den Ortsteilen Meckfeld, Tiefengruben und Tannroda werden bunt geschmückte Bäumchen den Wonnemonat begrüßen.