Bad Berkaer Metallbau-Firma tritt Tarifvertrag bei

Nach mehr als einem halben Jahr intensiver Verhandlungen haben die in Bad Berka ansässige Firma Mauer Thüringen GmbH und die Tarifkommission der IG Metall eine Einigung erzielt: Das zur Dormakaba-Gruppe gehörende Unternehmen, Hersteller von Schlössern und Beschlägen, tritt dem Arbeitgeberverband der Thüringer Metall- und Elektroindustrie bei und rückwirkend zum 1. Oktober auch dem dazugehörigen Flächentarifvertrag mit der Gewerkschaft. Wie der IG-Metall-Verhandlungsführer Ilko Vehlow in einer Presseinformation mitteilte, werde das Unternehmen seine Beschäftigten „in Stufen bis zum Jahr 2026 an sämtliche Leistungen der Flächentarifverträge“ heranführen. Deren Entgelt-Niveau solle bereits nach drei Jahren erreicht sein. Es sei keine Selbstverständlichkeit, „dass uns das in dieser schwierigen Zeit gelungen ist“, so Vehlow. „Ohne die Entschlossenheit der Metallerinnen und Metaller im Betrieb hätte der erfolgreiche Tarifabschluss nicht gelingen können. Damit haben wir den seit 25 Jahren andauernden tariflosen Zustand beendet und auch die Kaufkraft in diesen schwierigen Zeiten stärken können.“