Bad Berkaer Neurologie hat neuen Chef

Die Klinik für Neurologie der Zentralklinik Bad Berka hat einen neuen Chefarzt. Dr. Albrecht Kunze leitet ab diesem Monat die Fachklinik. „Ich freue mich auf die Aufgabe, die neurologische Klinik mit allen Mitarbeitern weiterzuentwickeln. Mein Ziel ist es auch, die Zusammenarbeit mit den ambulant tätigen Ärzten auszubauen und die Vernetzung mit den umliegenden Kliniken zu optimieren.“, so Kunze.

Der 47-jährige Facharzt für Neurologie und neurologische Intensivmedizin war bis zu seinem Amtseintritt Oberarzt der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Jena. Sein Medizinstudium absolvierte er in Jena. Er arbeitete und forschte unter anderem am Universitätsklinikum Bonn und am Children’s National Medical Center in Washington D. C.

Nach der Rückkehr an das Uni-Klinikum Jena habilitierte er über die Aktivierung und Integration neuraler Stammzellen nach Schlaganfällen. Dort leitete er zuletzt das interdisziplinäre Epilepsiezentrum.