Bad Berkaer Stadtrat sagt seine Februar-Sitzung ab

Bad Berka. Der Bad Berkaer Stadtrat hat seine für den 1. Februar geplante Sitzung abgesagt. Wie Bürgermeister Michael Jahn (CDU) in einer Presseinformation mitteilte, sei diese Entscheidung das Ergebnis einer Videokonferenz mit ihm, den Vorsitzenden aller sechs Fraktionen, der Beigeordneten Ute Werneburg (CDU) und dem Stadtratsvorsitzenden Reiner Bode (Freie Wählergemeinschaft). Bei den geplanten Tagesordnungspunkten sei eine Dringlichkeit „nicht in dem Maße gegeben, dass wir die Stadtratssitzung unbedingt durchführen müssen“, so Jahn. Das komplette Programm wird auf den nächsten regulären Termin am 22. März verschoben – wichtigster Punkt ist die Entscheidung der Stadt zum weiteren Vorgehen mit dem Gelände des ehemaligen „Ilmparadieses“.

Zwar könne man im Zeughaus-Saal, wie bei den letzten Sitzungen demonstriert, Abstände und Hygieneregeln einhalten, so Jahn weiter. Jedoch kämen in voller Besetzung mit benötigten Verwaltungs-Mitarbeitern, Amtsleitern, Gästen und Medienvertretern rund 40 Personen zusammen, und es gelte, das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. Auch die bis Mitte Februar geplanten Ausschuss-Sitzungen seien abgesagt. Mitte Februar werde die eingangs erwähnte Runde zu einer erneuten Videokonferenz zusammengeschaltet, um das weitere Vorgehen abzustimmen. red